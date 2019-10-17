Иркутская область подготовилась к работе в системе «Меркурий»

По данным на октябрь в системе «Меркурий» в Приангарье зарегистрировано 47 тысяч 657 пользователей, из них 525 пользователей ветеринарной службы региона. Иркутская область начала работу в автоматизированной системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» в 2016 году.

Напомним, что согласно федеральному законодательству все хозяйствующие субъекты, занимающиеся оборотом продукции животноводства, должны перейти на оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий», разработчиком которой является Россельхознадзор. Система предназначена для обеспечения прежде всего безопасности животноводческой продукции и, соответственно, снижению рисков для населения страны, в том числе связанных с употреблением фальсифицированной, некачественной продукции.

Для достижения этой задачи Правительством Иркутской области утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на территории Приангарья. Созданы две рабочие группы: «По внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на территории Иркутской области», «По консультированию хозяйствующих субъектов работе в системе электронной ветеринарной сертификации на территории Иркутской области».

За девять месяцев на территории Приангарья оформлено более 5 млн ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Кроме того, все социальные учреждения, учреждения здравоохранения и образования, участвующие в обороте продукции, подлежащей электронному ветеринарному сопровождению, также зарегистрированы в АИС «Меркурий». Для 200 специалистов этих учреждений ветслужба области провела специальные обучающие семинары, обучение прошли и более тысячи сотрудников различных предприятий.

В регионе шесть ветеринарных специалистов прошли аттестацию на право оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов. Для контроля за аттестованными и уполномоченными специалистами на территории области созданы мониторинговые группы, задачей которых является выявление нарушений при оформлении ЭВСД и информирование Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия о выявленных нарушениях, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.