«Никто не строит бараки для пострадавших в Тулуне»

Для пострадавших от паводков в Тулуне никто не строит домов барачного типа. Об этом заявил руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев.

- Никогда никто бы таких проектов не утвердил. Здесь никаких бараков точно не будет. Есть проектное решение, архитектурное решение – они соответствуют нормам. Все проекты проходят экспертизу, включая внешний вид. Архитектурные решения были показаны в том числе и федеральным чиновникам. Все сделано исключительно для людей, чтоб они чувствовали себя комфортно: чтобы можно было и погулять, и позаниматься спортом. В проекте учтены все нормы современного градостроительства, - сказал Алексей Коротнев.

Как пояснили в ЗАО «Управляющая компания «Востибстрой», для строительства жилья в микрорайоне Угольщиков за аналог был взят микрорайон, который сейчас возводится в Иркутском районе на Байкальском тракте.

- В Иркутском районе будет несколько кварталов, один из них уже введен в эксплуатацию. Наши дома не являются домами барачного типа. Барачного типа - это длинные здания коридорного типа со слабым оснащением инженерными коммуникациями. В нашем случае это иной проект. Каждая квартира имеет отдельный вход, дома двухэтажные. На второй этаж с улицы общая лестница, которая также ведет к разным входам в квартиры. Подобные дома мы строим сейчас в Тулуне, - отметили в компании.

В следующем году в строящемся микрорайоне Тулуна будет выполнено благоустройство.

- За зиму подрядчик разработает проекты благоустройства. Но сейчас наша главная задача не упустить теплое время и выполнить максимальный объем строительства жилья, - подчеркнул Алексей Коротнев.

Дома сдаются под ключ: с сантехникой, санузлами с керамической плиткой, натяжными потолками, пластиковыми окнами. Сейчас проект проходит экспертизу.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, параллельно выполняются проекты строительства наружных инженерных сетей: будет центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация.

- До конца ноября будут полностью готовы три коробки. Но внутренняя отделка начнется позже, когда дома просохнут. Люди смогут прийти и посмотреть, что им предлагается. Мы организуем несколько демонстрационных квартир – так называемые шоурумы, чтобы люди своими глазами увидели, что они могут купить, - отметил Алексей Коротнев.