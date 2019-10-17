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Лес под строительство жилья в Тулуне вырублен на законных основаниях

17 октября 2019

Лес под строительство жилья в Тулуне вырублен на законных основаниях. Об этом заявил руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев.

- Мы действовали в соответствии с решением комиссии по ЧС. Разрешение на снос зеленых насаждений на земельном участке подписано непосредственно мэром города. Поэтому вся площадка разрабатывается в рамках существующего законодательства без отступления от норм. По вырубленному лесу все решается в рамках градостроительного кодекса, мы обратились за разрешением на снос зеленых насаждений. Взамен было подписано соглашение о компенсационном озеленении, - отметил Алексей Коротнев.

 


/ СИА /
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