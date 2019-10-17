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Иркутянин бросил приятеля под колеса КАМАЗа

17 октября 2019

Приятель так разозлил иркутянина своим поведением, что он решил его проучить. Молодой человек толкнул своего знакомого на проезжую часть - прямо под колеса КАМАЗа.

В результате мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент он заключен под стражу. В ближайшее время мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

 


/ СИА /
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