Иркутская область поддержит пострадавших от паводков аграриев

– Более 1,4 млрд рублей предусмотрено на поддержку пострадавших в результате паводка аграриев. Из резервного фонда Российской Федерации Приангарью выделена субсидия в размере 475,6 млн рублей. В региональной казне на выплаты предусмотрено 900 млн рублей, – подчеркнул Сергей Левченко.

В сентябре глава региона подписал еще один указ, согласно которому право на выплату компенсаций получили также аграрии, пострадавшие в результате дождевого паводка и продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области («вторая волна» паводка).

Принято решение об увеличении размера единовременной выплаты с 20 до 35 тыс. рублей, максимального размера подлежащих компенсации утраченных или пострадавших посевов – с 10 до 15 соток. Объем средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию дополнительных мер социальной поддержки пострадавших от паводка граждан, вырос с 700 до 900 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области сформированы рабочие группы, занимающиеся приемом и обработкой документов. На сегодняшний день из областного бюджета гражданам выплачено почти 400 млн рублей.