Бизнес за 60: Аналитики изучили, каким бизнесом занимаются пенсионеры и предпенсионеры

Аналитики изучили компании, использующие телефонию для бизнеса, которым управляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Самому возрастному предпринимателю 79 лет, уточнили аналитики, сообщает «Манго Телеком».

Чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта. К этой категории относятся 16% компаний.

В торговле работают 15% предприимчивых людей среднего и пожилого возраста, 13% связаны с медицинским бизнесом, 10% — с авторемонтным. На пятом месте — индустрия красоты — 7%, чуть менее популярны туристические фирмы — 6%.

Транспортные услуги предоставляют 5% «взрослых» компаний, в сфере общественного питания нашли себя 3% и столько же — в сфере деловых услуг, включая бухгалтерские и юридические.



В комментариях к результатам исследования аналитики «Манго Телеком» отметили, что многие предприниматели старшей группы выбирают довольно оригинальные способы заработка. Так, в выборке обнаружились несколько детективных агентств, салоны красоты для животных, кинопроизводственные компании и студия йоги.

