79 студентов из подтопленных территорий Иркутской области переведены на бюджетные места

Виталий Мутко на совещании доложил Владимиру Путину об исполнении поручений, данных главой государства во время визита в пострадавшие от наводнения районы Приангарья. В частности, речь шла о переводе студентов первых и вторых курсов средних и высших учебных заведений на бюджетные места.

- Составлен список, оказалось 308 таких ребят, которые учатся на первом-втором курсах на платных отделениях. 79, которые учились в колледжах, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места. По высшим учебным заведениям, мы такое системное решение в ближайшие дни примем. Потому что очень много разных вузов – коммерческие, ведомственные. Мы договорились, чтобы первый семестр никто не оплачивал. Такие указания всем высшим учебным заведениям даны, - рассказал Виталий Мутко.