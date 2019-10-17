Банк «Открытие» предлагает новые памятные монеты из серебра

Банк «Открытие» предложил своим клиентам серебряные монеты двух новых серий , выпущенных банком России в октябре 2019 года – «Ювелирное искусство России» и «5-летие ЕАЭС». В серии «Ювелирное искусство России» доступны 3 вида монет - номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием.

На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на реверсе – хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы «Болин» на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.

Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы. Диаметр изделия номиналом 3 рубля – 39 мм, изделий номиналом 25 рублей - 60 мм.

Серебряная монета «5-летие ЕАЭС» выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб Российской Федерации, на реверсе - в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи «5 ЛЕТ» и «ЕАЭС».

Монеты обеих серий можно приобрести в офисах банка «Открытие» в Москве.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.