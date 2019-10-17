Предпринимателей Приангарья приглашают поучаствовать в проекте «Бизнес-барометр коррупции»

Исследование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Анонимное анкетирование пройдите с 16 октября по 22 ноября 2019 года, об этом сообщает пресс-служба палаты.

«Бизнес-барометр коррупции» является частью антикоррупционного проекта и закреплен пунктом 36 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы и утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

Пройти бесплатное, анонимное тестирование можно на сайте ТПП в ВС.