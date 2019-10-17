Показатель долговой нагрузки россиян вырос

За полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков увеличилось с 1,6 процентного пункта до 24,6%, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков продемонстрировало небольшой рост - на 1,64 процентных пункта (ПДН считается 2 раза в год – в апреле и октябре). Таким образом, по состоянию на 01.10.2019 года ПДН составил 24,63% (на 01.04.2019 года - 22,99%). Об этом свидетельствуют данные НБКИ, основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.).

«Хотя показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно не высоком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что, несмотря на то, что рост данного показателя отмечен абсолютно во всех регионах страны, уровень доходов заемщиков в ряде субъектов Федерации является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения».