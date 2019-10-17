В Приангарье предоставлена социальная жилищная выплата еще одному спортсмену

В 2019 году министерство спорта Иркутской области дополнительно предоставило еще одну социальную выплату на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета. По очередности дополнительную социальную выплату получит мастер спорта России, участник Кубка Европы по бобслею Никита Любославский. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- В этом году министерство спорта Иркутской области уже предоставило социальные жилищные выплаты трем талантливым спортсменам, которые достигли высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Это мастер спорта международного класса по тхэквондо Олег Кузнецов, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Артем Черноусов и победительница Всемирных летних Специальных Олимпийских игр по пауэрлифтингу Татьяна Савченко, - рассказал Илья Резник.

Правом на получение социальной выплаты обладают проживающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены-участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр, входящие в состав спортивных сборных команд России, и их тренеры, осуществляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата.

Как отметил министр спорта области, в текущем году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на социальные жилищные выплаты выделено более 4,8 млн рублей. Всего с 2011 по 2019 год улучшить жилищные условия смогли 33 человека. В прошлом году получателями также стали четыре человека, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.