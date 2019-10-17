Все больше людей ездит из Иркутска в Улан-Батор поездом

Как сообщает пресс-служба РЖД, количество пассажиров перевезенных международным поездом Иркутск – Улан-Батор выросло на 15,5%.

С января по сентябрь 2019 года количество пассажиров составило 23,2 тыс. человек, к аналогичному периоду прошлого года поездом уехали 20,1 тыс. человек. В купейных вагонах за 9 месяцев текущего года перевезено 20,7 тыс. пассажиров, что на 11% больше прошлогоднего показателя. В вагонах класса люкс перевезено 2,5 тыс. пассажиров (71,8% к 2018 г.).

В сентябре 2019 года услугой проезда в поезде воспользовались 3,1 тыс. пассажиров, что на 12% выше, чем в сентябре 2018 года. Поездки в купейных вагонах предпочли 2,7 тыс. пассажиров, в вагонах класса люкс проехали более 400 пассажиров.

