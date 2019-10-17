Предприниматели из затопленных территорий получают различные формы поддержки

Поддержку предпринимателей в территориях, пострадавших от паводка, обсудили на совещании под руководством Президента России Владимира Путина. В совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщил Виталий Мутко, поддержка предпринимателям оказывается в различных направлениях.

На данный момент 419 предпринимателей получили выплату по 200 тысяч рублей, выдано 44 микрозайма на 86,5 миллионов. Принято решение о выплате до 1,5 млн рублей в поддержку предпринимателям. На эти цели Правительство Российской Федерации выделило 500 миллионов рублей, составлен реестр. Сейчас проходит прием документов от предпринимателей, приняты все необходимые нормативные акты.

Кроме того, подготовлена программа экономического развития территорий, пострадавших от паводка. Объем инвестиций составит около 16 млрд рублей, предполагается создание почти 2800 рабочих мест.

Сергей Левченко предоставил информацию о предпринимателях, которые обращались к Президенту РФ.

- От предпринимателей поступило 11 обращений, из которых семь уже решены положительно, выделены деньги, - сказал глава региона. - В четырех случаях предприниматели не смогли обосновать свои заявления, не было документов. Мы сейчас ищем возможность, как помочь им на будущее: например, это выдача льготных кредитов и иные меры поддержки.

Также Виталий Мутко сообщил, что РЖД восстановили по поручению главы государства 508 рабочих мест в Нижнеудинске и Тулуне, уже 80 человек получили рабочие места. Размещен заказ в Нижнеудинске на ремонт локомотивов и открыто производство в Тулуне по сборке рельсов. Тулуну планируется придать статус территории опережающего социально-экономического развития.