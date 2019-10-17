«Авито Авто»: в Иркутске представительские авто за год стали дешевле на 75%

В среднем такой автомобиль можно приобрести за 500 000 рублей. Это на 75% меньше, чем в прошлом году.

Лидером по продажам в России, как и в 2018-м, является модель Mercedes-Benz S-class. На втором месте находится BMW 7 серии, а на третьем – Audi A8. Больше всего представительских авто продают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, а доступнее всего по цене они в Красноярске, Омске и Новосибирске.

Лидером по продажам в III квартале 2019 года стал Mercedes-Benz S-class. За год средняя цена данного автомобиля снизилась почти на четверть до 670 000 рублей. Также стали доступнее модели, занимающие второе и третье места в рейтинге по продажам: BMW 7 серии (-17%, до средней цены 630 000 рублей) и Audi A8 (-11%, до средней цены 601 000 рублей). Также подешевел Nissan Fuga (на 4%, до 374 000 рублей). Средняя цена на Hyundai Equus не изменилась за год. Остальные модели в десятке самых продаваемых подорожали, наиболее заметно KIA Opirus – на 23%. KIA Quoris и Nissan Fuga – новички рейтинга-2019. Из списка лидеров продаж с прошлого года выбыли Lincoln Town Car и Volkswagen Phaeton.