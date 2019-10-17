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Общественные слушанья нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пройдут в Иркутске

17 октября 2019

Общественные обсуждения итогов 2019 года и планов мероприятий на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области пройдут 15 ноября. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.



- Регион уже три года участвует в реализации проекта, и каждый год мы проводим общественные обсуждения, выбирая объекты ремонта. Мнение людей, которые проживают на территории агломераций, нам очень важно: какие дороги необходимо сделать в первую очередь, как люди оценивают уже проведенный ремонт – все это учитывается при формировании перечня объектов, - подчеркнул Евгений Липатов.

Общественные обсуждения пройдут в региональном минстрое 15 ноября в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, каб. 520, к участию приглашаются все желающие.
 


/ СИА /
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