Новости

В Иркутске появится ледовый дворец для хоккея с шайбой

17 октября 2019

Ледовый дворец построят на границе улиц Ленская, Карпинская и Напольная. В новом спортивном объекте будут проходить тренировки и соревнований по хоккею с шайбой. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Александр Ким.

Дворец планируют построить площадью 7 тысяч квадратных метров. Состоять он будет из двух ледовых арен: на 60 на 30 м, и 30 на 15 м, спортивного зал, 14 раздевалок, трибун на 200 зрителей, помещения для хранения, сушки инвентаря, административных и хозяйственных помещений.

Кроме этого, проектом предусмотрены объекты для маломобильных групп граждан, благоустройство примыкающей территории, обустройство парковочных мест. Спортобъект будет работать круглогодично, единовременно здесь смогут тренироваться 260 человек.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет, Иркутск, 8 ноября
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Почему архитектору важно быть в курсе новых решений в области энергоэффективности? Участники БАСФ-2019 о форуме
Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет в Иркутске 8 ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании