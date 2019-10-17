В Иркутске появится ледовый дворец для хоккея с шайбой

Ледовый дворец построят на границе улиц Ленская, Карпинская и Напольная. В новом спортивном объекте будут проходить тренировки и соревнований по хоккею с шайбой. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Александр Ким.

Дворец планируют построить площадью 7 тысяч квадратных метров. Состоять он будет из двух ледовых арен: на 60 на 30 м, и 30 на 15 м, спортивного зал, 14 раздевалок, трибун на 200 зрителей, помещения для хранения, сушки инвентаря, административных и хозяйственных помещений.

Кроме этого, проектом предусмотрены объекты для маломобильных групп граждан, благоустройство примыкающей территории, обустройство парковочных мест. Спортобъект будет работать круглогодично, единовременно здесь смогут тренироваться 260 человек.