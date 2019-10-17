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В Иркутске открыли первый памятник градоначальнику

17 октября 2019

На улице Карла Маркса в районе дома №10 поставили бронзовый бюст Почетному гражданину города Иркутска, председателю Иркутского горисполкома Николаю Францевичу Салацкому, открытие приурочили к 100-летию со дня его рождения.

Это первый в Иркутске памятник руководителю города. В церемонии участвовали родственники градоначальника, представители администрации Иркутска, почётные граждане, члены Общественной палаты Иркутска и советов ветеранов, студенты. Мероприятие открыл мэр города Дмитрий Бердникова.

Решение об установке памятника принято советом почетных граждан Иркутска при поддержке Дмитрия Бердникова. Авторами проекта стали скульптор Евгений Ставский и архитектор Евгений Третьяков. На месте установки бюста обустроили новый сквер – оформили тропинки, установили лавочки и урны.

Кроме этого, в Свердловском районе Иркутска имя Салацкого носит улица, на доме, где он жил, размещена мемориальная доска. В Музее истории города создана экспозиция памяти Почетного гражданина города Иркутска Николая Францевича Салацкого.

 


/ СИА /
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