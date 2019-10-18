Максимальный размер займа в ломбардах ограничат

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал законопроект о работе ломбардов в России. В частности, проект предусматривает ограничение размера предельного займа.

Согласно законопроекту, он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом до 300 тысяч рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества, сообщает «Российская Газета»

Законопроектом предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Для этого, гласит документ, необходимо будет подать документы на включение организации в госреестр Банка России в течение одного года. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности. В частности, они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество. В законопроекте также прописано, по каким правилам оформлять залоговый билет.

Помимо этого, проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00.

В случае принятия закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Планируется, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 6 ноября.