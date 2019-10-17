Наставником победителей трека «Финансы и технологии» станет Президент Сбербанка Герман Греф

Более 26 000 заявок поступило на представленный Сбербанком трек «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наставником победителей трека станет Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, а также топ-менеджеры банка и компаний, входящих в его экосистему. К участию в треке приглашены и другие компании, которым интересна эта специализация. Прием заявок завершается 27 октября.

Юлия Чупина, старший вице-президент Сбербанка:

«В этом году мы впервые курируем в рамках конкурса ʺЛидеры Россииʺ специализированный трек, нацеленный на отбор лучших управленцев с сильными цифровыми навыками. Большое количество заявок, которые мы уже получили, хотя регистрация еще продолжается, отражает его востребованность и актуальность. Этот трек работает на цифровую трансформацию не только отрасли, но и страны в целом. Помимо трудоустройства мы также дадим лучшим участникам трека возможность учиться по программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL), а также обеспечим доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но важнее всего, на мой взгляд, возможность общения с людьми, которые задают вектор цифровизации страны, определяют ее повестку в сфере финансового и технологического развития».

Заявки на трек «Финансы и технологии» поступают не только из России и стран бывшего СССР, но также из Германии, Австралии, Румынии, Израиля, США и Польши. В топ-10 регионов по количеству поданных заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Татарстан, Ростовская, Самарская и Новосибирская области. Большинство участников конкурса — в возрасте 35–50 лет.

Всего в рамках конкурса действуют три отдельные специализации: «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Победителями в каждой из них станут от 10 до 30 участников. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.