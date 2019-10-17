СберМобайл расширил зону присутствия

Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Оренбургской областях.

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции.

Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки количество минут, гигабайт и СМС. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Подключиться к СберМобайл можно во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.