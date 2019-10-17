Сбербанк предоставил Полиметаллу кредит на 500 млн долларов

Сбербанк предоставил Полиметаллу десятилетний невозобновляемый кредит на сумму 500 млн долларов США с фиксированной ставкой.

Кредитная линия позволит рефинансировать ранее предоставленные Сбербанком кредиты со сроком погашения в 2021-2024 гг., а также прочие краткосрочные займы. Выборка кредита будет завершена до конца 2019 финансового года, а погашение пройдет равными траншами в период с 2026 по 2029 гг.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нас связывают давние партнерские отношения, и мы руководствуемся тем, чтобы и дальше активноразвивать отношения с одной из ведущих горнодобывающих компаний России. Я уверен, что новая кредитная линия будет способствовать укреплению позиций компании Полиметалл на рынке».

Евгения Онущенко, директор по корпоративным финансам Полиметалла:

«Это первый 10-летний кредит в истории компании, который существенно увеличит средний срок погашения нашего долгового портфеля по сниженной процентной ставке и выровняет график погашений, что позволит избежать пиковых выплат в период строительства Нежданинского и АГМК- 2. Мы очень довольны поддержкой, которую оказал нам Сбербанк в рефинансировании. Соглашение на 10 лет еще сильнее укрепляет наши долгосрочные партнерские отношения».

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа, AIX: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – «Полиметалл», «Компания» или «Группа») входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.