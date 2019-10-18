БКС Банк первым из российских банков запустил возможность пополнения счета через Apple Pay

В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке Apple Wallet.

«Клиент БКС Банка теперь может пополнить счет самым быстрым и удобным способом благодаря технологии Apple Pay. Больше не нужно вводить реквизиты или фотографировать карту, достаточно выбрать ее в мобильном кошельке, указать счет пополнения и сумму. В настоящий момент комиссия с такой операции не взимается. Аналогичные решения доступны у части популярных сервисов онлайн платежей, но в банковском секторе реализовано впервые», — добавил Пешнев-Подольский.

Развивая розничный бизнес, БКС Банк пользуется опытом лучшего клиентского сервиса от компании Apple. Apple Pay в мобильном приложении банка доступен для карт платежной системы Visa. Решение было реализовано силами собственных разработчиков и обновленной команды розничного банка. Возможность пополнения счета через сервис Google Pay станет доступной клиентам банка до конца текущего года.

«Стратегия БКС Банка нацелена на трансформацию традиционной модели банковского бизнеса в сторону цифровизации для всех клиентских сегментов. Невозможно построить успешный клиентский сервис без быстрых и удобных цифровых решений», — заявил председатель правления Дмитрий Пешнев-Подольский.

Как пополнить счёт через Apple Pay:

— войдите в мобильное приложение БКС Банк;

— откройте раздел «Переводы»;

— выберите функцию «Пополнение через Apple Pay»;

— выберите счёт пополнения и укажите сумму;

— нажмите кнопку Apple Pay;

— выберите карту в Apple Wallet;

— Ваш перевод успешно выполнен.

Денежные средства зачисляются в течение нескольких секунд.

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс Одобрим.ру, цифровой банк для предпринимателей Сфера и корпоративный банковский бизнес.