С проектом "Ничего наличного" от ПСБ предприниматели могут принимать платежи в день покупки POS-терминала

ПСБ масштабировал проект по торговому эквайрингу «Ничего наличного» на всю Россию. Теперь индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут приобрести платежный терминал с подключенным эквайрингом в любом офисе ПСБ.

Устройство заранее подготовлено к использованию, благодаря чему прием платежей можно начать уже в день заключения договора эквайринга. После регистрации клиента во всех системах банка с ним связывается менеджер партнера банка для удаленной активации терминала. Процесс активации занимает не более 3 минут. Вся процедура с момента покупки устройства до момента его активации проходит за 5 рабочих часов.

Раньше клиенты банка могли подключиться к эквайрингу или на условиях аренды POS-терминала, или при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. Доставка и установка самих устройств при этом занимала от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона страны.

Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату. Размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса. Комиссия за платежи на АЗС и в супермаркетах составляет 1,69%, за платежи в сегменте «фастфуд» — 1,59%, за платежи в адрес государства (ЖКХ, штрафы и др.) — 1,19%, во всех остальных категориях — 1,89%.

«Пилотный проект, который мы провели в Москве и Московской области, показал очень хорошие результаты. Продажи увеличились на 66% по сравнению с распространением терминалов на условиях единовременной комиссии, поэтому мы решили расширить сервис на все регионы», — отменил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Стоимость платежного терминала в офисе ПСБ составляет от 12 490 руб. Устройство можно приобрести в рассрочку от 1300 руб. на 12 месяцев.

Подать заявку по подключение эквайринга ПСБ можно на сайте банка.