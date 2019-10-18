Новости

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

18 октября 2019

Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 9,7% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.



По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. 

Банк продлевает срок действия акции до 31 января 2020 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет, Иркутск, 8 ноября
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Почему архитектору важно быть в курсе новых решений в области энергоэффективности? Участники БАСФ-2019 о форуме
Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет в Иркутске 8 ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании