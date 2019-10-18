Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 9,7% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.