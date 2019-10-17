Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости

Россельхозбанк продолжил снижение ставок по целевой ипотеке. Теперь кредит на приобретение жилья под залог имеющегося в собственности жилого дома с земельным участком можно получить под 11,7% годовых.



Целевая ипотека позволяет прибрести квартиру на первичном или вторичном рынках, в том числе с последующим проведением ремонта, жилой дом (таунхаус) с земельным участком, непосредственно сам земельный участок, в том числе с последующим строительством жилого дома (таунхауса). Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.



Процентные ставки действуют до 31.01.2020 включительно. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.