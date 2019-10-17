Дефляция в промышленности нарастает

В сентябре четвертый месяц подряд зафиксировано снижение цен производителей промышленной продукции (-0,3% м/м). В годовом выражении снижение цен наблюдается уже второй месяц подряд. Углубление дефляции формирует риски снижения выручки компаний реального сектора, ограничивая потенциал их инвестиционной активности.

Основным источником дефляции в промышленности являются сырьевые рынки. В добыче полезных ископаемых дефляция закрепилась в добыче угля (-13,9% г/г в сентябре) и нефти (-12% г/г). Помесячная дефляция наблюдается и в добыче природного газа, хотя в годовом измерении индекс пока остается в положительной зоне (+1,5% г/г). На добычу металлических руд дефляция пока не распространилась.

Снижение энергетических цен, слабый спрос и перепроизводство на отдельных товарных рынках (продукты питания, деревообработка) обусловили формирование дефляции и в обрабатывающей промышленности. В сентябре снижение цен в годовом выражении фиксировалось в химии и нефтехимии, металлургии, пр-ве машин и оборудования, деревообработке. По большинству остальных отраслей наблюдалась четкая тенденция к снижению уровня инфляции (исключение: производство стройматериалов, прочего транспорта и электроники).

На наш взгляд, дефляция в производственном сегменте продолжит расширяться, так как в ближайшие полгода не ожидается улучшения ситуации на глобальных товарных рынках. Эффект от снижения сырьевых цен постепенно распространится на большинство отраслей промышленности. Шанс избежать дефляционных процессов есть у отраслей, которые могут получить импульс спроса от реализации национальных проектов (например, производство стройматериалов и металлоконструкций). Таким образом, удержание экономического роста в краткосрочной перспективе связано не только со смягчением монетарной политики (снижение ключевой ставки и стимулирования наращивания кредита экономике), но и с активизацией национальных проектов.

Попов Денис, главный аналитик ПАО "Промсвязьбанк"