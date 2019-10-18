Новости

«DocDoc» спешит на помощь. Жители Иркутской области могут воспользоваться услугами телемедицины

18 октября 2019

В Байкальском банке дан старт реализации новых сервисов экосистемы Сбербанка. Приложение «DocDoc» подключено к дополнительным опциям участников зарплатного проекта на двух предприятиях Нижнеудинского района, договор о подключении сервиса заключен с транспортной компанией «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» и ИП «Заречный».

Сотрудники лесозаготовительного и деревообрабатывающего предприятий теперь, в течении одного года, могут пользоваться услугами телемедицины - «Все врачи онлайн». Консультация дежурных врачей (терапевт и педиатр) им доступна 24 часа в сутки, запрос пациента к   специалистам отрабатывается в течении 5 минут после обращения, по предварительной записи возможна консультационная помощь и узкопрофильных специалистов.

В пакете сервиса телемедицины представлены услуги врачей лучших московских клиник, ведется постоянный контроль качества и ротация списка доступных специалистов на основании оценок пользователей. 

Никита Золотарев, директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Для  жителей многих территорий или для  работников организаций, где не всегда доступна оперативная медицинская помощь,   онлайн-контроль за личным здоровьем способен снять многие проблемы. Сервис «DocDoc»- это своего рода альтернатива традиционному визиту пациента в поликлинику по месту жительства, только консультация врача идет посредством технических возможностей. Вся история обращений и заключения врачей сохраняются в единой цифровой медкарте пациента, ее он всегда может проверить в режиме онлайн или в мобильном приложении.   Наше приложение дает возможность получить и альтернативное мнение эксперта по заболеванию или назначенному лечению».

Справка: Экосистема –это набор продуктов от партнеров или дочерних организаций Сбербанка, с помощью которых банк удовлетворяет все потребности клиента в решении конкретных бизнес-задач - от ведения документооборота и обучения сотрудников до маркетинговых исследований и т.д.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ярмарка недвижимости 2019, Иркутск
Специальные цены на квартиры от "Восток Центр Иркутск" можно получить в дни "Ярмарки недвижимости" (видео)
ЖК "Сити Парк": Дома бизнес-класса и большая придомовая территория (видео)
"Проект, которого долго ждали". Новый жилой комплекс "Скандинавия" представили на "Ярмарке недвижимости" (видео)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании