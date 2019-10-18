«DocDoc» спешит на помощь. Жители Иркутской области могут воспользоваться услугами телемедицины

В Байкальском банке дан старт реализации новых сервисов экосистемы Сбербанка. Приложение «DocDoc» подключено к дополнительным опциям участников зарплатного проекта на двух предприятиях Нижнеудинского района, договор о подключении сервиса заключен с транспортной компанией «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» и ИП «Заречный».

Сотрудники лесозаготовительного и деревообрабатывающего предприятий теперь, в течении одного года, могут пользоваться услугами телемедицины - «Все врачи онлайн». Консультация дежурных врачей (терапевт и педиатр) им доступна 24 часа в сутки, запрос пациента к специалистам отрабатывается в течении 5 минут после обращения, по предварительной записи возможна консультационная помощь и узкопрофильных специалистов.

В пакете сервиса телемедицины представлены услуги врачей лучших московских клиник, ведется постоянный контроль качества и ротация списка доступных специалистов на основании оценок пользователей.

Никита Золотарев, директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Для жителей многих территорий или для работников организаций, где не всегда доступна оперативная медицинская помощь, онлайн-контроль за личным здоровьем способен снять многие проблемы. Сервис «DocDoc»- это своего рода альтернатива традиционному визиту пациента в поликлинику по месту жительства, только консультация врача идет посредством технических возможностей. Вся история обращений и заключения врачей сохраняются в единой цифровой медкарте пациента, ее он всегда может проверить в режиме онлайн или в мобильном приложении. Наше приложение дает возможность получить и альтернативное мнение эксперта по заболеванию или назначенному лечению».

Справка: Экосистема –это набор продуктов от партнеров или дочерних организаций Сбербанка, с помощью которых банк удовлетворяет все потребности клиента в решении конкретных бизнес-задач - от ведения документооборота и обучения сотрудников до маркетинговых исследований и т.д.