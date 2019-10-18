Количество обращений грузоотправителей в центр продажи услуг ВСЖД выросло на 26,5%

В январе – сентябре 2019 года в Центр продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (ЦПУ) поступило 18,6 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Это превышает показатель работы ЦПУ за аналогичный период прошлого года на 26,5%.

В том числе более 8,5 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, и около 5,8 тысяч – в Улан-Удэ.

Всего с начала 2019 года с потребителями услуг холдинга РЖД заключено 1522 договора на железнодорожные перевозки грузов.

По-прежнему популярными у грузоотправителей являются услуги по оформлению перевозочных документов, предоставлению вагонов агентского парка, договорам на подачу и уборку вагонов, расчетам за перевозку грузов, в том числе «от двери до двери». Также востребованы консультации о схемах погрузки и крепления грузов.