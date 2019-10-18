Суд обязал иркутского губернатора уволить главу ветслужбы

Кировский суд Иркутска обязал губернатора Сергея Левченко уволить в связи с утратой доверия руководителя службы ветеринарии региона Бориса Балыбердина, сообщает Интерфакс.

Балыбердин не уведомил руководство о конфликте интересов, когда в ОГБУ "Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных" и ОГБУ "Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных" устроились на работу его жена, сын и две дочери, выяснила прокуратура.

Областная комиссия по борьбе с коррупцией 21 июня рекомендовала Левченко уволить чиновника в связи с утратой доверия. 2 августа губернатор объявил ему выговор, но увольнять не стал. Прокуратура это оспорила.

Суд признал наложение взыскания незаконным и постановил, что Балыбердин должен быть уволен. Решение суда в законную силу пока не вступило.