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Суд запретил эксплуатацию двух турбаз в Иркутской области

18 октября 2019

Слюдянский районный суд запретил эксплуатацию гостевых домов «Байкальские медведи» и «Байкал Йети» из-за нарушения норм природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, объекты пребывания туристов расположены на земельных участках в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории с особым природоохранным режимом. Вместе с тем, оба рекреационных объекта располагались на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, эксплуатировались без надлежащего водоотведения и осуществляли забор воды из подземных источников в отсутствие лицензии на пользование недрами.

– Информация дается для предупреждения туристов, желающих воспользоваться услугами этих баз отдыха, – поясняют в природоохранной прокуратуре.


/ СИА /
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