Что поддерживает рубль?

Хотя снижение градуса торговых трений США-Китай выглядит временным, а соглашение ЕС и Великобритании не гарантировано, настрой рынков стал более позитивным, отмечают аналитики Альфа-Банка. Рубль получает поддержку благодаря ожиданиям по снижению ключевой ставки 25 октября и притоку капитала на рынок ОФЗ.

Переговоры США и Китая не сняли среднесрочных рисков

Результаты завершившихся в пятницу переговоров США и Китая неоднозначны. Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию из США в размере 40-50 млрд долл., а США прекратят считать Китай валютным манипулятором, и с 15 октября повышение тарифов по линии США-Китай не произойдет. Но единого соглашения не будет; договорённости будут дробиться на «фазы». В конце ноября состоится встреча лидеров Китая и США, на которой будет обсуждаться широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Гонконге. Намеченное на 15 декабря введение обоюдных тарифов пока никто не отменял. Поэтому в среднесрочной перспективе торговый конфликт нельзя считать оконченным. На этом фоне Дж.Пауэл объявил о мерах поддержки ликвидности, в рамках которых ФРС будет покупать краткосрочные бумаги на 60 млрд долл. в месяц с 15 октября – эти меры будут реализовываться как минимум до 2 кв. 2020 г.

Новостной фон из ЕС негативен, но евро пока игнорирует его

Данные по динамике ЕС остаются разочаровывающими. Во вторник был опубликован индекс деловых настроений Германии за октябрь, который показал снижение с -22,5 до -22,8 пункта. Индекс экономических настроений Еврозоны в октябре просел до отметки -23,5 пункта против прежних -22,4. Начавшиеся на этой неделе протесты в Барселоне вновь могут поднять вопрос об отделении страны басков от Испании. Между тем, евро не реагирует на негативные новости и укрепляется вслед за ростом фунта. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,1040-1,1140.

Фунт резко укрепился на слухах о сделке с ЕС

С конца прошлой недели идут интенсивные переговоры между Британией и ЕС. Фунт сильно укрепился на слухах о том, что достигнут некий прогресс в согласовании позиций ЕС, Великобритании и Сев. Ирландии. Очевидно, что стороны стараются избежать Брекзита без сделки. Окончательный вариант соглашения должен быть представлен на саммите глав государств ЕС в этот четверг-пятницу. Но даже если ЕС утвердит соглашение, предстоит еще голосование в Парламенте Великобритании, намеченное на эту субботу - напомним, что Т.Мэй трижды вносила на голосование варианты соглашений и ни одно не было утверждено Парламентом. Перенос Brexit на 2020 год по-прежнему возможен. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,2710-1,2980.

Нефть консолидируется около $60/барр.

Сегодня будет опубликован отчет Минэнерго США о запасах нефти в США за прошлую неделю: по прогнозам, показатель растет пятую неделю подряд. Если прогноз подтвердится, риск избыточного предложения окажет дополнительное давление на нефть. Фактором риска для рынка нефти являются и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры. По данным МВФ рост мирового ВВП в 2019 году может оказаться самым слабым со времен финансового кризиса и составит всего 3,0%. В ближайшее время возможно снижение цен на нефть до $56-57/барр.; но при сохранении текущей политической повестки на глобальных рынках аналитики Альфы ожидают торговый диапазон по активу $56-62/барр.

Рубль укрепляется на притоке в рынок ОФЗ и в ожидании налоговых платежей

Закончившиеся позитивом торговые переговоры США и Китая, а также прогноз МВФ, что в 2020 году страны развивающихся рынков ускорят рост ВВП до 4,6% с 3,9% в этом году оказали поддержку рублю. Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ 25 октября поддерживаюе интерес нерезидентов к рынку ОФЗ: в среду Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 84 млрд. рублей, спрос превысил предложение в 3,7 раза. На следующей неделе в России стартует налоговый период, который способен поддержать рубль, но, на наш взгляд, ниже отметки 63,50 рублю укрепится не удастся. В ближайшую неделю эксперты Альфа-Банка ожидают торговлю по паре USD/RUB в диапазоне 63,50-64,60.