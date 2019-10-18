Творческий коллектив Иркутской областной филармонии «Байкал - квартет» выступил в Монголии

Творческий коллектив Иркутской областной филармонии «Байкал - квартет» выступил в Монголии. Коллектив был приглашён для участия в открытии Дней дружбы и сотрудничества между Россией и Монголией. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Дни дружбы и сотрудничества между Россией и Монголией проходят 59 раз. Они продлятся до 22 ноября. В программе - концерты музыкальных коллективов обеих стран, показы российских фильмов, конкурс переводчиков, встречи выпускников российских вузов, фестиваль творческой молодёжи, конкурсы чтецов на русском и монгольском языках, праздник русской азбуки.

Почётными гостями церемонии открытия Дней дружбы и сотрудничества между Россией и Монголией стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Искандер Азизов, Президент Общества дружбы «Монголия - Россия» Жугдэрдэмидийн Гуррагча и Советник Председателя Великого Государственного Хурала Монголии по социальной политике Дэндэвийн Бадарч. После официальной части церемонии открытия был дан концерт с участием монгольских и российских артистов.

-Участие коллектива «Байкал - квартет» в столь значимом международном событии большая честь для всего Приангарья. Мы очень горды тем, что артисты Иркутской областной филармонии представляют нашу область на мероприятиях такого высокого уровня. Я рада, что коллектив «Байкал - квартет» продолжает радовать нас новыми творческими находками и покорять всё новые и новые вершины, – сказала министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.

«Байкал - квартет» - это прославленный коллектив Иркутской областной филармонии, который многократно выступал на международных мероприятиях. За свою историю, которая насчитывает четверть века, его участники представляли своё творчество в таких странах как Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Южная Корея, Япония и другие. В 2014 году коллектив принял участие в культурной программе на Олимпийских играх в Сочи, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.