В Усть-Илимске приостановлена деятельность АЗС

Основанием для проверок стало зафиксированное загрязнение Богучанского водохранилища нефтепродуктами.

После проверки оказалось, что 8 АЗС («Снежный Барс», «Байкалтехресурс», «ТК-Ойл Премиум» и «Илим Тэк») грубо нарушают требования законодательства в сфере экологии.

АЗС не обеспечивали надлежащий сбор и отведение загрязненных дождевых и талых вод, на станциях отсутствовали ливневая канализация и твердое водонепроницаемое покрытие. Кроме того, предприятиями не утилизировало отходы III — IV класса опасности, в том числе шламов нефтепродуктов.

Межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованиями к владельцам станций о надлежащей организации сбора, вывоза отходов, очистке стоков и приостановлении деятельности до устранении нарушений законодательства.

Требования прокурора, удовлетворены в полном объеме, деятельность одной из АЗС приостановлена.