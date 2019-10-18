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В Усть-Илимске приостановлена деятельность АЗС

18 октября 2019

Основанием для проверок стало зафиксированное загрязнение Богучанского водохранилища нефтепродуктами.

После проверки оказалось, что 8 АЗС («Снежный Барс», «Байкалтехресурс», «ТК-Ойл Премиум» и «Илим Тэк») грубо нарушают требования законодательства в сфере экологии.

АЗС не обеспечивали надлежащий сбор  и отведение загрязненных дождевых и талых вод, на станциях отсутствовали ливневая канализация и  твердое водонепроницаемое покрытие. Кроме того, предприятиями не утилизировало отходы III —  IV класса  опасности, в том числе шламов нефтепродуктов.

Межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованиями к владельцам станций  о надлежащей организации сбора,  вывоза отходов, очистке стоков и приостановлении деятельности до устранении нарушений законодательства.

Требования прокурора, удовлетворены в полном объеме, деятельность одной из АЗС приостановлена.


/ СИА /
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