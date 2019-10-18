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"ВИМ-Авиа" хочет обанкротить принадлежащий ей аэропорт Братска

18 октября 2019

Компания "ВИМ-Авиа", которая в свою очередь уже признана банкротом, планирует обанкротить и ПАО "Аэропорт "Братск", об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на уведомление компании, отраженное в системе «СПАРК-Интерфакс».

ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" на основании федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании ПАО "Аэропорт "Братск" в связи с не устранением обстоятельств на основании федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", — говорится в уведомлении.

Из-за финансовых трудностей арбитражный суд Татарстана в сентябре 2018 года признал "ВИМ-Авиа" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.


/ СИА /
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