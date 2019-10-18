Топ 5 запросов иркутян на Авито: 2019 vs 2018

Как и в прошлом году,в первую очередь, пользователи хотели обзавестись квартирой. Второе место в топ-5 самых популярных товаров по итогам III квартала 2019 года занимает поиск работы, а покупка кроссовок замыкает тройку лидеров.

Как и годом ранее, жители Иркутска активно интересовались возможностью решения жилищного вопроса: в III квартале 2019 г. первую пятерку самых популярных запросов возглавляют квартиры. Работа за год поднялась на второе место, а кроссовки сохранили за собой третье место рейтинга. Телефоны вытеснили из топ-5 популярных запросов шины. Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в целом по России число поисковых запросов «iPhone» на сайте достигло максимального значения: смартфоны продукции Apple всего за несколько дней поднялись с 29-го на 13-е место среди самых востребованных товаров у пользователей Авито.

В Иркутске этим летом лидерами по поисковым запросам стали кроссовки. Также в топ-10 вошли востребованные в это время года предметы гардероба, такие как сандалии, платья и туфли. Квартира оказалась на третьей строчке рейтинга, а велосипеды замыкают топ-3 популярных запросов. Дача – одно из популярных мест отдыха в летнее время для большинства пользователей – оказалась на девятом месте рейтинга. Также жители города активно интересовались мотоциклами.

С наступлением осени квартирный вопрос оказался более популярным среди жителей города. На втором месте по востребованности – работа, на третьем – кроссовки. Появление шин указывает на то, что местные водители заранее готовятся к «переобувке» своих автомобилей. Также жители города часто искали гаражи.

Этой осенью в топ-10 оказалась верхняя одежда: куртки и норковые шубы занимают девятую и десятую строчки рейтинга, соответственно.