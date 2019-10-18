Формирование бюджета Иркутской области на 2020 год подходит к концу

По словам министр финансов Наталия Бояриновой, формирование бюджета идет с учетом ограничений, установленных соглашениями с федеральным центром в части социально-экономического развития региона, оздоровления государственных финансов, а также реструктуризации бюджетных кредитов. В первую очередь эти ограничения касаются уровня дефицита областного бюджета и размера государственного долга.

Наталия Бояринова назвала приоритетные направления, которыми Правительство Иркутской области руководствовалось при формировании проекта областного бюджета.

– Это выделение средств на реализацию национальных и соответствующих региональных проектов, включение средств на финансирование по федеральной программе по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территории нашей области в текущем году. Напомню, что общий объем данной программы до 2024 года с учетом средств федерального и областного бюджетов составляет почти 43 миллиарда рублей. Кроме этого, среди приоритетных тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следующая тема, которая обсуждалась 15 октября на площадке Законодательного собрания, и которая находится на постоянном контроле Правительства и министерства финансов региона, – это сбалансированность местных бюджетов в части финансовой обеспеченности выполнения расходных полномочий, установленных 131 федеральным законом, – отметила Наталия Бояринова.



На заседании бюджетной комиссии, которое проводит заместитель Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов, идет обсуждение выделения в ближайшие три года финансовых средств на реализацию 21 областной государственной программе.