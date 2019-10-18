Утверждена электронная декларация по налогу на прибыль

Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а также увеличит оперативность обработки полученной инспекцией информации.
Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, который утверждает форму налоговой декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации в электронном виде. По новой форме налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год.
В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ, в частности:
- об ограничении переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах;
- об изменении подхода к формированию консолидированной налоговой базы КГН;
- о предоставлении права получения инвестиционного налогового вычета;
- о введении новых правил налогообложения международных холдинговых компаний;
- об установлении ставки 0% для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.