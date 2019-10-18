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Утверждена электронная декларация по налогу на прибыль

18 октября 2019

Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а также увеличит оперативность обработки полученной инспекцией информации.

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, который утверждает форму налоговой декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации в электронном виде. По новой форме налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год.

В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ, в частности:

  • об ограничении переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах;
  • об изменении подхода к формированию консолидированной налоговой базы КГН;
  • о предоставлении права получения инвестиционного налогового вычета;
  • о введении новых правил налогообложения международных холдинговых компаний;
  • об установлении ставки 0% для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.

 

 


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