Утверждена электронная декларация по налогу на прибыль

Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а также увеличит оперативность обработки полученной инспекцией информации.

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, который утверждает форму налоговой декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации в электронном виде. По новой форме налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год.

В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ, в частности: