ЦБ планирует более стремительное снижение ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускает, что в сложившейся ситуации ключевую ставку можно снижать более решительно.

Как пояснила глава Центробанка, проинфляционные факторы конца 2018 года и начала 2019 больше не действуют. Кроме того, есть все больше свидетельств в пользу того, что существующая инфляция вызвана не только временными факторами, но и основана на долговременных тенденциях спроса. Так что если ЦБ видит, что действующие факторы и поступающая информация могут серьезно изменить прогноз, монетарная политика может стать более решительной. - сказала Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

С начала июня ЦБ вел постепенное снижение ключевой ставки, которое на данный момент составило уже 75 базисных пунктов. Третий раз Центробанк снизил ключевую ставку 6 сентября - на 25 п. п., до 7 процентов. Последний раз на таком уровне ключевая ставка находилась пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, ЦБ повышал ключевую ставку шесть раз. По итогу, за год она выросла с 7 процентов до 17 процентов годовых соответственно.