В третьем квартале ситуация в экономике улучшилась. Ждем роста реальных доходов населения в 4 квартале 2019 года

Пул краткосрочной макроэкономической статистики за сентябрь и третий квартал указывает на заметное улучшение ситуации – выросли реальные располагаемые доходы населения, закрепился рост в промышленности и сельском хозяйстве. Тем не менее, определенные проблемные зоны сохраняются (стагнация розничных продаж, усиление дефляции, ухудшение PMI), что не позволяет оценивать общую ситуацию как устойчивую, уверен Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк":

– Наиболее впечатляющий рост продемонстрировали реальные располагаемые доходы населения (+3% г/г за 3 квартал). За январь-сентябрь 2019 года рост составил +0,2%. Росстат почему-то не опубликовал статистику по динамике з/п в сентябре (вероятно технический сбой). При этом была незначительно понижена статистика роста реальных з/п за август (с 3% до 2,4% г/г). Тем не менее, очевидно, что главными факторами роста реальных располагаемых доходов стало повышение доходов от трудовой деятельности (рост зарплат и низкая безработица) и снижение потребительской инфляции. Кроме того, около 1 п.п. к росту добавил эффект низкой статистической базы (за 3 кв. 2018 года). Но, в любом случае, рост реальных располагаемых доходов оказался выше наших прогнозов (1,5%-2%) и ожиданий рынка. В 4 кв. квартале мы ожидаем как минимум сохранения набранной динамики, за счет индексации з/п бюджетникам, усиления влияния фактора низкой статистической базы и дальнейшего снижения инфляции.

Несмотря на рост доходов населения их потребительская активность (по динамике розничной торговли) в 3 кв. была подвержена стагнации. В сентябре ситуация с розничными продажами не отличалась от динамики в летние месяцы. На наш взгляд, замедление розничных продаж связано с сезонным фактором – повышение доли расходов на отдых (в т.ч. траты за рубежом достигли максимума с 2014 года) и рост доли потребления продуктов питания от подсобных хозяйств. В 4 кв. прогнозируем ускорение роста розничных продаж за счет роста доходов населения и завершения указанного сезонного фактора.

В производственном сегменте ситуация также улучшилась. Наряду со стабилизацией роста в промышленности, существенно ускорился рост в с/х (хороший урожай и ускорение роста в животноводстве), замедлился спад грузооборота, ускорился рост в строительстве.

Вывод. Если прогноз промышленного выпуска мы вынуждены были повысить (с 1,5% до 2% по итогам года), то по другим отраслям ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами. С учетом того, что ускорение роста доходов населения не привело к повышению розничного товарооборота, повышать прогноз ВВП считаем пока преждевременным (во втором полугодии прогнозируем +1,2% и +1% по году). Тем не менее, вероятность движения роста ВВП по более оптимистичному сценарию в 2019 году существенно выросла. Сдерживающее влияние на рост экономики будет оказывать наблюдаемое снижение чистого экспорта.



