Самозахват: что делать, если ваш участок захватили соседи?

Многие жители Иркутской области владеют дачными участками – для отдыха или сельхозработ. Так, все чаще жители региона сталкиваются с захватом части земельного участка соседями. Как поступить в такой ситуации, чтобы отстоять свои права, рассказали специалисты Кадастровой палаты Иркутской области.

Незаконное использование человеком чужой земли является самозахватом.

Стоит иметь в виду, что в России нет «ничейной» земли, которую любой желающий может использовать, как ему вздумается. Вся территория кому-то принадлежит – если не частному лицу или предприятию, то государству или муниципалитету. А право собственности, согласно законодательству, гарантирует защиту от посягательств посторонних людей.

Соответственно, основанием для жалобы может стать ситуация, когда, например, сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть земельного участка.

– Правильное расположение забора определить может быть трудно, – поясняет эксперт Кадастровой палаты по Иркутской области Анна Антонова. – Это зачастую связано с тем, что изначально, при возведении ограждения, не были проведены замеры земельных участков и согласованы их границы».

В таком случае можно обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля, по месту нахождения земельного участка. В территориальный орган Росреестра можно направить жалобу письменно, в электронном виде через сайт Росреестра или озвучить на личном приеме. Адреса и телефоны для обращения можно посмотреть на сайте Росреестра (rosreestr.ru), вкладка «Обратная связь», «Контакты».

В обращении необходимо указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте самозахвата части принадлежащей заявителю территории. В обращении также надо отметить, что это привело к нарушению имущественных прав собственника.

На основании такого заявления государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверки и в случае подтверждения описанных фактов выдадут нарушителю предписание об их устранении, а также составят протокол об административном правонарушении. За самовольный захват земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Важно понимать, что для использования такой формы защиты человек должен быть правообладателем участка, границы которого нарушены. То есть права на эту землю должны быть зарегистрированы в реестре недвижимости или подтверждаться правоустанавливающими документами.