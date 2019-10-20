Боинг Улан Удэ - Москва экстренно сел в Красноярске из-за анонимного звонка о бомбе

Сегодня в 8:20 (везде - время московское) на номер экстренных вызовов 112 в Улан-Удэ (Бурятия) поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан Удэ - Москва (рейс 5N-562). Руководство авиакомпании приняло решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту. В 10:43 самолет Боинг 737 совершил посадку в Красноярске, сообщает пресс-служба компании.

При содействии авиакомпании правоохранительные органы Бурятии смогли оперативно вычислить звонившего. Им оказался 43-летний Дмитрий Гаврилов, который опоздал на рейс. Он был задержан на выходе из гостиницы в Улан-Удэ.

Из-за анонимного звонка по тревоге были подняты службы противовоздушной обороны.

На борту самолета находится 141 пассажир, включая 10 детей и 6 членов экипажа. Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП) России, самолет и багаж пассажиров проверяют представители силовых структур. После этого авиалайнер отправится в полет по намеченному маршруту.