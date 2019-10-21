В микрорайоне Зеленый Иркутска подготовили котельную к зимнему периоду

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил готовность котельной в микрорайоне Зеленый к эксплуатации в зимний период. В рамках подготовки к отопительному сезону на теплоисточнике был проведен большой объем работ. Как доложил главе города директор МУП «ТеплоЭнергоСервис Иркутск» Алексей Бондарев, приобретено и установлено четыре котла, два новых бака-аккумулятора объемом 1000 кубометров каждый и другое оборудование.

– Котельная микрорайона Зелёный к работе в зимний отопительный период подготовлена. Нормативный запас топлива готов. На текущий момент тепло в домах есть , – отметил мэр города Дмитрий Бердников. – Сети микрорайона были переданы муниципалитету в 2017 году, котельная – в 2018. Из 7 котлов ни один не отвечал техническим требованиям, все они были аварийными. Замены требовали и коммунальные сети. Прохождение прошлого отопительного сезона находилось на особом контроле мэрии. Было сделано все возможное, чтобы сезон прошел без происшествий. На сегодня комплекс работ выполнен как на котельной, так и в микрорайоне. Т еперь микрорайон будет обеспечен качественными услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

По информации начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрия Анчутина, два котла на теплоисточнике уже прошли пуско-наладочные испытания и запущены в работу. Еще на двух заканчивается монтаж электрики и автоматики. 22 октября начнутся пуско-наладочные испытания и режимная наладка. Кроме монтажа и установки оборудования, приобретенного администрацией, МУП «ТЭСИ» провело текущий и капитальный ремонт существующего оборудования котельной. Также в микрорайоне Зеленый заменили более 12 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Завершаются работы по улучшению качества воды в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба мэрии.