В Зиме завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 56 млн рублей

В Зиме завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Сибирь», который возведен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость объекта составила более 109,5 млн рублей. Финансировалось строительство из федерального, областного и местного бюджетов. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- Почти 58 миллионов рублей было выделено на возведение ФОКа со стадионом из федерального бюджета, больше 46 миллионов составила доля областной казны и свыше пяти миллионов – местное софинансирование. Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Зиме состоится уже в ноябре, - рассказал Илья Резник.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибирь» имеет футбольное поле, трибуны на 100 человек и спортивный зал площадью более 1250 кв. метров, в котором можно проводить занятия по легкой атлетике и игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол). Кроме того, на базе ФОКа планируется проводить сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В спорткомплексе предусмотрены помещения для тренеров и администрации, гардероб, раздевалки и другие необходимые помещения.