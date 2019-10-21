Только 10% иркутян не знают ничего про зарплаты коллег

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Иркутска, чтобы выяснить, знают ли они размер зарплаты своих коллег, и хотят ли, чтобы информация о зарплатах сотрудников была открытой для всех в организации.

Оказалось, что 25% соискателей Иркутска точно знают, какие зарплаты в их организации, еще 56% знают эти цифры примерно. А вот совсем не имеют представление о суммах только 10% участников опроса, выше всего доля таких соискателей в маркетинге, консультировании и ИТ. При этом, 67% соискателей Иркутска не скрывают сумму своего вознаграждения от коллег, чаще всего они работают в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Рабочий персонал» и «Административный персонал».

Хотели бы сотрудники компаний знать размер зарплаты коллег? Точно хотели бы 25% сотрудников компаний Иркутска, 31% участников опроса ответили, что «скорее да». Выше всего эта доля среди соискателей из IT-сферы, маркетинга и «Искусства, развлечений, масс-медиа».

По поводу того, должна ли информация о размере зарплаты и премий каждого сотрудника быть открытой для всего персонала в компании, мнения соискателей разделились примерно поровну: 43% считают, что должна, 48% не готовы к тому, что эта информация станет открытой. Доля тех, кто считает, что зарплата не должна быть тайной, выше всего среди рабочего персонала (60%). Интересно, что мужчины также чаще выступают за то, чтобы зарплата была открытой, чем женщины (48% против 40%).