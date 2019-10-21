В Шелехове открылся хоккейный корт при поддержке РУСАЛа

В Шелехове начал работу хоккейный корт, построенный при участии компании РУСАЛ. Новый спортивный объект разместился в 4-м микрорайоне.

Хоккейный корт в Шелехове.

Фото: Даниил Григорьев.

Установка корта – это проект группы инициативных горожан «Спорт – в массы!». В 2017 году проект стал победителем грантового конкурса «Территория РУСАЛа» и получил финансирование от компании в размере 1,2 млн руб. Поддержку проекту также оказали администрация города Шелехова, МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» и МБУ «Архитектура и градостроительство».

– Мы все помним свое детство, когда у нас была возможность выйти из подъезда и поиграть в футбол, когда в каждом дворе была спортивная площадка. И сейчас у нас стоит задача вернуть эту особенность в Шелехов, – рассказал глава города Сергей Липин.

Поверхность корта застелена искусственным газоном, и в летнее время он служит футбольным полем. Зимой корт заливают водой, и он принимает хоккейные турниры.

– Компания РУСАЛ и Иркутский алюминиевый завод активно поддерживают все инициативы, связанные с развитием спорта и спортивных объектов. Относительно недавно завершилась реконструкция стадиона «Металлург», в которую РУСАЛ вложил более 38 млн рублей. И сегодня этот объект востребован и профессиональными спортсменами, и любителями. Уверен, что и новый хоккейный корт будет пользоваться популярностью у горожан, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Грантовый конкурс «Территория РУСАЛа» ежегодно проводится Центром социальных программ РУСАЛа. Претендовать на получение гранта может любой инфраструктурный проект, предлагаемый к реализации в населенном пункте, где работают предприятия компании. Размер гранта может достигать 7 млн руб. За семь лет реализации программы поддержку получили 635 проектов, построено, отремонтировано или переоснащено более 190 объектов социальной инфраструктуры, а общая сумма инвестиций превысила 361 миллион рублей.