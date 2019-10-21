Банк «Открытие» профинансирует инфраструктурные и социальные проекты Челябинской области

Банк «Открытие» и правительство Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Банк готов финансировать областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Челябинской области, выступать партнером при реализации госпрограмм поддержки предпринимательства, участвовать в финансировании строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, речь идет о возможном участии банка в строительстве 11 школ и 100 фельдшерско-акушерских пунктов в Челябинской области до 2024 года. У «Открытия» уже есть опыт реализации подобного проекта на территории УрФО.

Целью соглашения также является повышение качества предоставляемых банковских услуг населению и предпринимательскому сообществу Челябинской области. Банк «Открытие» может принять участие в государственной программе развития моногородов на территории Челябинской области: кредитная организация готова предоставлять банковские гарантии, необходимые для оформления льготных кредитов от Фонда поддержки моногородов.

Кроме того, банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Челябинской области, а также намерен предложить особые привлекательные условия по обслуживанию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов).

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Поддержка региональных администраций, социальных и инфраструктурных проектов в регионах, а также региональных компаний является одним из важнейших направлений бизнеса банка «Открытие». Челябинская область и Урал в целом обладают огромным промышленным потенциалом, и наша задача как банка - помочь раскрыть этот потенциал в полной мере, содействовать социально-экономическому развитию Челябинской области. В рамках решения этой задачи мы продолжим оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам, финансировать строительство объектов социальной сферы, повышать доступность и качество финансовых услуг для жителей Челябинской области. Уверен, что сотрудничество банка «Открытие» и Челябинской области будет транспарентным и взаимовыгодным».

«Сегодня мы говорили о сотрудничестве по многим направлениям. Прежде всего, социального характера, я имею ввиду ипотеку, у банка здесь есть неплохие наработки, я предложил активно сотрудничать в части льготной ипотеки для семей с детьми. Малый и средний бизнес, очень подробно обсудил возможности в этом направлении, которые есть у банка. Также обсуждалось взаимодействие на корпоративном уровне, где мы ставим задачу по росту нашего экономического потенциала, как в наших базовых традиционных отраслях, так и совершенно в новых, куда банк может заходить. Коллеги предложили сотрудничество в части лизинга для муниципального транспорта. У нас эта потребность есть во всей области, не только в Челябинске. Обновление подвижного состава электротранспорта необходимо и в Магнитогорске, Златоусте. В целом муниципальные предприятия, которые отвечают за общественный транспорт, могут быть интересантами в части такого сотрудничества. Спектр возможностей нашей совместной работы широк, от социальных проектов до экономических. Мы надеемся на активное сотрудничество и взаимодействие с банком «Открытие» в будущем», – подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящее время на территории региона под единым брендом «Открытие» работает 12 офисов банка. Парк банкоматов насчитывает 65 устройств в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 424 POS-терминалов. По итогам 9 месяцев 2019 года совокупный объем кредитного портфеля банка «Открытие» в Челябинской области превысил 7 млрд рублей. В сегменте корпоративного кредитования портфель с начала года вырос в 4 раза, в сегменте розничного кредитования – в 2 раза.

По словам управляющего банком «Открытие» в Челябинской области Константина Болдырева, с начала года за продуктами банка обратилось уже 18 тысяч частных клиентов. По темпам роста банковского бизнеса в Челябинской области банк «Открытие» опережает рынок. За 9 месяцев 2019 года выдано 2 млрд. рублей кредитов частным заемщикам. Более 200 семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря ипотечным продуктам банка. Более 14 тысяч южноуральцев выбрали «Открытие» своим зарплатным банком. Частные клиенты разместили в банке более 7 млрд. рублей в виде вкладов.

Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям региона. Только за III квартал 2019 г. новыми клиентами «Открытия» стали 1059 субъектов малого предпринимательства. С начала года наши клиенты получили более 1 млрд. руб. кредитной поддержки, а кредитный портфель банка вырос в 1,5 раза. Объем привлечения средств субъектов малого бизнеса с начала года увеличился на 132% и составил 1,6 млрд. руб.

Работа с крупным корпоративным бизнесом – одно из приоритетных направлений в деятельности банка «Открытие» в Челябинской области. Объем привлечения средств крупного корпоративного бизнеса увеличился с начала года в 4 раза, депозитный портфель на 1 октября превысил 5 млрд. рублей. Объем портфеля корпоративного бизнеса достиг 3 млрд. рублей.

Как сообщил Михаил Задорнов на пресс-конференции, банк «Открытие» планирует развивать инфраструктуру обслуживания на Южном Урале. В 2020 году планируется открытие трех новых офисов в Магнитогорске, Снежинске и Челябинске, а также расширение офиса в Трехгорном.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.