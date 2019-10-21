ВТБ поддержал открытие молодежного пространства Пушкинский.Youth

19 октября ГМИИ им. А.С. Пушкина открывает новое пространство в усадьбе Лопухиных. Теперь здесь будет основная площадка направления Пушкинский.Youth, которое объединяет все музейные программы, адресованные молодежи. В здании заработают исследовательская лаборатория, читальный зал, выставочная площадка, медиатека, лекционное пространство, а также коворкинг и зона отдыха. Молодые люди смогут работать, используя материалы медиатеки, самостоятельно заниматься после школы, общаться и просто отдыхать. Собственное пространство у направления Пушкинский.Youth появилось при поддержке генерального спонсора музея — банка ВТБ.

«Банк и музей связывают давние партнерские отношения, и в рамках нашего сотрудничества было реализовано множество важнейших проектов. В 2018 году ВТБ стал генеральным спонсором ГМИИ им. А.С.Пушкина, и этот статус обязывает системно развивать самые разные направления, прислушиваться к запросам наших коллег из музея. Новое пространство Пушкинский.Youth будет доступно для всех желающих, что, надеемся, станет стимулом к развитию и самовыражению среди творческих молодых людей», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Банк выступает за системный подход, поэтому сотрудничество с партнерами всегда носит долгосрочный характер. Отношения ВТБ с Пушкинским музеем начались в 2005 году и постепенно развивались в рамках общебанковской программы «Культурная страна». За эти годы при поддержке банка было открыто множество выставок. Среди них, например, «Пикассо&Хохлова», «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники» и «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».