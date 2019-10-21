Фотовыставка "Первозданная Россия" открылась в Усть-Куте благодаря поддержке ИНК

В Усть-Куте открылся второй этап фотовыставки "Первозданная Россия". Инициатором проведения выставки выступила Иркутская нефтяная компания.

Около 40 снимков дикой природы и обитателей животного мира, авторства ведущих фотографов-натуралистов России представлены на экспозиции в Усть-Кутском историческом музее.

Сотрудники музея подготовили для гостей выставки увлекательную экскурсию, благодаря которой присутствующие смогли совершить виртуальное фотопутешествие по заповедным уголкам России. Выставка продлится месяц, посетить ее можно совершенно бесплатно.

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит с 2014 года. Это один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных природе России. Каждый год в течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. В прошлом году благодаря ИНК более сотни уникальных фотографий дикой природы смогли увидеть жители Иркутска, Якутска и Усть-Кута.