III Ежегодный турнир по переговорам состоится в Иркутске 17 ноября

III Ежегодный турнир по переговорам между организациями г. Иркутска состоится 17 ноября 2019 г. в большом конференц-зале Байкал Бизнес Центра. Организуют турнир Иркутское региональное отделение Федерации управленческой борьбы, Таллиннская школа менеджеров и Клуб социальных технологий.

Вести переговоры команды будут по технологии парных управленческих поединков Владимира Тарасова, основателя и руководителя Таллиннской школы менеджеров. Команды-участницы получают описание сложной конфликтной ситуации и в рамках десятиминутного переговорного поединка ищут правильное управленческое решение. Такой формат позволяет не только оценить переговорные навыки участников, но и увидеть, насколько слаженно они работают в команде. По окончании поединка каждый участник команды получает профессиональную оценку и обратную связь - взгляд со стороны на способ разрешения ситуации - от трех судейских коллегий Турнира, в которую входят руководители компаний и собственники бизнеса, члены Федерации управленческой борьбы.

За столом переговоров окажется всего 16 команд. Такие компании, как ООО «Вента», управляющая компания «Система АМТ», телекомпания АИСТ уже заявили об участии. Посостязаться с иркутянами приедут и переговорщики из Улан-Удэ – сотрудники компании «Снежный барс». В рамках турнира организаторы проводят занятия по теоретической и практической подготовке команд.

Турнир идет один день – 17 ноября, с 9:00 до 20:00, с перерывами.

Общее количество участников и зрителей – 150- 200 человек.

Подробнее узнать о Турнире, предложить участие своей команды, стать партнером или купить зрительский билет можно на сайте http://peregovory-irkutsk.ru/