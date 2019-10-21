«Завод технологического оборудования «Минерал» открыл производство в ТОСЭР «Усолье-Сибирское»

18 октября в городе Усолье-Сибирское ООО «Завод технологического оборудования «Минерал» запустило производство оборудования для добычи полезных ископаемых. Предприятие будет выпускать винтовые сепараторы и концентрационные столы: они используются для обогащения любого вида минеральных полезных ископаемых. Продукцию намерены поставлять горнодобывающим компаниям в России и в страны ближнего зарубежья.

Напомним, что ООО ЗТО «Минерал» получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» в декабре 2018 года и стало 14-м резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском.

- В результате реализации инвестиционного проекта предприятием будет вложено 15 млн рублей инвестиций и трудоустроено 23 человека, - рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, что основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе алого, путем предоставления налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.

Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).